Специалисты МЧС устранили последствия пожара в Химках

В деревне Елино городского округа Химки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в пристройке строительного магазина, охватившее площадь 95 квадратных метров. В результате происшествия пострадавших нет, угроза для жителей соседних домов отсутствовала.

Сигнал о возгорании в пристройке склада поступил в экстренные службы 15 августа. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящее двухэтажное здание размером 10 на 8 метров и расположенный рядом сарай размером 2 на 5 метров. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось локализовать пожар и предотвратить распространение огня на основной торговый зал и соседние постройки.

В настоящее время специалисты проводят тщательный осмотр территории, чтобы полностью исключить риск повторного возгорания. Проводится проливка и разбор конструкций для устранения оставшихся очагов.

К ликвидации пожара привлекались 26 сотрудников и 9 единиц специальной техники, включая автоцистерны и пожарно-насосные станции. Эвакуация не потребовалась, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Ситуация остается на контроле администрации городского округа Химки и профильных служб. Причины возгорания и размер ущерба будут установлены после завершения всех работ. О дальнейших этапах и результатах расследования будет сообщено дополнительно.