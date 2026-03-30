Специалисты МЧС помогли медикам транспортировать пациентов в Подмосковье

В выходные дни, 28 и 29 марта, сотрудники 207-й, 217-й, 275-й пожарно-спасательных частей и поисково-спасательного поста 334-й части ГКУ МО «Мособлпожспас» активно помогали бригадам скорой помощи в транспортировке пациентов. Случаи произошли в округах Егорьевск, Ступино, Шатура и Серебряные Пруды.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако подчеркнул, что специалисты часто оказывают поддержку медикам при эвакуации больных из многоэтажных домов и частных построек.

«В субботу, 28 марта, в Егорьевске работники ПСЧ-217 помогли медикам транспортировать 91-летнюю женщину с признаками пневмонии», — рассказал Анатолий Плевако. Спасатели аккуратно уложили пенсионерку на медицинские носилки «Волокуши» и под руководством врачей спустили ее с третьего этажа.

В тот же день в Ступино специалисты ПСП ПСЧ-334 пришли на помощь 78-летней женщине с переломом шейки бедра. Пациентка находилась на третьем этаже дома без лифта. Спасатели под контролем медиков аккуратно закрепили ее на мягких носилках и бережно спустили вниз, после чего доставили в автомобиль скорой помощи.

В воскресенье помощь потребовалась уже в других уголках Подмосковья. В поселке Черусти Шатурского округа работники ПСЧ-275 перенесли из частного дома мужчину с сердечным приступом, а в округе Серебряные Пруды специалисты ПСЧ-207 помогли транспортировать пожилого мужчину с растяжением связок коленного сустава. Во всех случаях пациенты были своевременно госпитализированы благодаря слаженным действиям спасателей.