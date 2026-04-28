Специалисты ликвидируют последствия непогоды на Московской железной дороге
На Московской железной дороге активно ведутся работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий, которые затронули центральную часть России. Об этом проинформировал Минтранс Подмосковья, ссылаясь на МЖД.
Около 1500 человек задействованы в уборке снега с путевой и пассажирской инфраструктуры. Работники также участвуют в восстановлении контактной сети, поврежденной из-за упавших деревьев. Все специалисты обеспечены специальной одеждой и необходимым инвентарем.
Для очистки контактной сети от снега подготовлена специальная техника: локомотивы с вибропантографами и машины МОГ (механической очистки гололеда). Они курсируют по специальному графику, не создавая помех для пассажирского движения.
С локомотивными бригадами проводятся дополнительные инструктажи по работе в сложных метеорологических условиях. Московская железная дорога принимает все необходимые меры для введения поездов в график, нарушенный из-за непогоды.
Источник: «Московская железная дорога».