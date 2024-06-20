Специалисты Комлесхоза Подмосковья приступили к уборке последствий урагана

Фото: Комитет лесного хозяйства МО

Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области оперативно устраняют последствия урагана «Эдгар», который обрушился на Москву и Подмосковье. На территории многих лесничеств сильные порывы ветра повалили деревья, а некоторые перегородили дороги к населенным пунктам.

Благодаря наличию всего необходимого инструмента и оборудования в лесопатрульных машинах подмосковных лесничих работы по уборке завалившихся деревьев проводятся оперативно.

Представители Комитета лесного хозяйства подчеркивают, что в случае обнаружения поваленных деревьев, преграждающих дорогу, гражданам рекомендуется обращаться по единому номеру экстренных оперативных служб — 112.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Украина отправит F-16 на защиту Харькова. Чем ответит армия России?

Дональд Сазерленд: благородство мастера

«Франкенштейны» для ВСУ. Как новые «вундервафли» влияют на психику украинцев

Отделения РВИО Подмосковья сделают упор на расширение в регионе

Овчинский: производства высокотехнологичного оборудования Москвы нарастят экспорт в Азербайджан

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте