Специалисты измерили уровень воды в реках в Волоколамске

Пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

Утром 6 апреля представители администрации Волоколамского муниципального округа совместно с сотрудниками «Мособлпожспаса» провели проверку участка реки Большая Сестра вблизи деревни Харланиха. В ходе осмотра специалисты проанализировали уровень воды и оценили обстановку.

Заранее на этом участке были выполнены профилактические мероприятия: шлюзы очищены от древесных завалов и мусора, створки подняты до максимальной отметки, что обеспечило бесперебойный проход воды, предотвратив ее скопление в возможных опасных объемах.

В селе Теряево для оперативного контроля уровня воды используются электронные вешки — специальные датчики, которые в автоматическом режиме передают актуальные данные каждый час.

«Пик паводка уже пройден, вода постепенно убывает. На данный момент угрозы подтопления отсутствуют, но ситуация находится на ежедневном контроле до полного завершения паводкового сезона», — подчеркнула глава Волоколамского округа Наталья Юрьевна Козлова.