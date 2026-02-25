Специалисты из НИИ пульмонологии провели обследование жителей Красноармейска

Врачи НИИ пульмонологии ФМБА России провели выездной прием в поликлинике медсанчасти №154 в городе Красноармейск. Почти сто местных жителей смогли проверить здоровье легких.

Для работы специалистов выделили три кабинета. Прием организовали таким образом, чтобы каждый желающий мог пройти полное обследование: сначала диагностика, потом консультация.

Первым делом всем желающим сделали спирометрию — исследование работы легких. Врач функциональной диагностики Михаил Сандин пояснил, что процедура безболезненная, но позволяет точно оценить объем и состояние легких. При возникновении сомнений доктор выдает направление на более глубокое обследование.

Пациентов с жалобами на тяжелое дыхание принимали врачи-пульмонологи Анастасия Перкина и Сабина Бганба.