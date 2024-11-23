Специалисты из Наро-Фоминска победили в конкурсе «Лучший по профессии»

В Подмосковье подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов, работающих с детьми и молодежью. Победителями стали 10 человек, двое из которых представляют Наро-Фоминский городской округ.

Участники конкурса презентовали свои проекты, делились опытом организации работы с молодежью, рассказывали о том, как вовлекают молодых людей в добровольчество и общественно полезные инициативы, а также о проводимых мероприятиях. Представители Наро-Фоминского округа успешно защитили свои проекты и были признаны лучшими в своих номинациях.

Так, в номинации «Руководитель учреждения в сфере работы с детьми и молодежью муниципального образования Московской области» победила Татьяна Гражданкина, заместитель МАУ «Молодежный комплексный центр». А в номинации «Специалист учреждения в сфере работы с детьми и молодежью муниципального образования Московской области» победителем стал Данила Цыхановский, начальник сектора того же центра.

Председатель Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью Андрей Лощаков отметил высокий уровень профессионализма участников.

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