Делегация Китая посетили Сергиев Посад для создания программ о русской культуре

В рамках продвижения Национального туристического маршрута «Золотое кольцо» ведущие специалисты в области индустрии путешествий из Китайской Народной Республики побывали в Сергиевом Посаде. Цель визита — подготовка серии программ о городе как об одном из главных символов русской культуры для многомиллионной аудитории Китая.

С 12 по 14 июня город посетили блогер-миллионник и «Золотой гид Пекина» Цао Чжэнь, у которого почти 1 млн подписчиков на платформах Douyin и Red Note, и Доу Цзюньцзе — единственный топ-гид, аттестованный Минкультом КНР в Пекине.

Знакомство с Сергиевым Посадом началось с Блинной горы и Троице-Сергиевой лавры. На второй день путешествия блогеры посетили знаменитый источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ». «Гремячий ключ полностью оправдывает свое название в самом лучшем, благородном смысле! Здесь ощущается невероятная природная и духовная мощь, а сам Сергиев Посад завораживает своей живописной красотой», — поделился эмоциями Цао Чжэнь.

Китайская делегация также посетила Московскую Духовную Академию и пещерные храмы Гефсиманского Черниговского скита, ознакомилась с выставкой «Любовью и единением спасемся» в Сергиево-Посадском музее-заповеднике и экспозицией музея «Советского детства», а также побывала на мастер-классе по росписи матрешки в арт-пространстве «Трикотажка».

Атмосфера города отозвалась в сердце Доу Цзюньцзе. Он признался, что почувствовал себя здесь как дома, и отметил: «Сергиев Посад удивительным образом сочетает в себе черты камерного и одновременно великого, масштабного города. Он напомнил мне место, где я родился. А характер местных жителей вызвал у меня ассоциацию с традиционной китайской философией о единстве «неба и человека» — в людях здесь чувствуется та же искренность, глубина и гармония с окружающим миром».