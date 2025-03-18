Специалисты из Дубны поучаствовали в разработке двигателя для самолета SJ-100

Отечественный двигатель ПД-8 для опытного образца самолета SJ-100 успешно прошел испытания. В его разработке приняли участие специалисты из Дубны.

Летные испытания прошли в Комсомольске-на-Амуре. После приземления командир экипажа сообщил, что полетное задание выполнено в полном объеме.

«Большой вклад в разработку вложили дубненские специалисты ОКБ „Аэрокосмические системы“, завода „ПРОМТЕХ-Дубна“ и „Дубненского завода коммутационной техники“. Горжусь нашими конструкторами и сотрудниками!» — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Отечественный двигатель ПД-8 — ключевой элемент программы импортозамещения в SJ-100. В его разработке приняли участие несколько предприятий корпорации «ПРОМТЕХ» во главе с компанией «ОДК-Сатурн», входящей в состав Госкорпорации «Ростех».

Опытное конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» и завод «ПРОМТЕХ-Дубна» разработали, изготовили и смонтировали электрожгутовую и трубопроводную обвязки для обеспечения надежной связи между агрегатами двигателя ПД-8 и самолетными системами. Специалисты бюро «Аэрокосмические системы» также разработали и изготовили одну из испытательных установок для двигателя ПД-8.

«Дубненский завод коммутационной техники» разработал и произвел специализированные детали, а также серийные соединители СНЦ144 и СНЦ147, а «Казанский завод синтетического каучука» — огнестойкие резинотехнические изделия для защиты двигателя от высоких температур и механических нагрузок.

Отметим, получение сертификата на двигатель ПД-8 запланировано на осень 2025 года.