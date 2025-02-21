Специалисты из Балашихи взяли пробы воды из реки Малиновка

Администрация Балашихи обратилась в Министерство экологии и природопользования Московской области с вопросом о сбросе канализационных вод в реку Малиновка. Специалисты провели обследование территории и взяли пробы воды.

Представители Министерства экологии и природопользования Московской области, а также Государственного казенного учреждения «Мособлэкомониторинг» пригласили специалистов управления экологии, транспорта, дорог и связи, чтобы совместно проинспектировать территорию вблизи реки Малиновка и взять на исследование пробы воды.

Во время осмотра эксперты установили, что по водоотводным канавам до и после сооружений акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий», расположенных в Электроуглях Богородского городского округа, неизвестная организация сбрасывает сточные воды. От них исходит запах канализации. Из водоотводной канавы эти стоки попадают в реку Малиновка.

По итогам проверки спецслужбы получили две пробы жидкости, их исследуют в лаборатории.