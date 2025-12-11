Специалисты института детства провели выездной прием пациентов в Орехово-Зуеве

Научно-исследовательский клинический институт детства провел выездной медицинский осмотр несовершеннолетних пациентов в Орехово-Зуеве. Основной задачей акции было предоставление квалифицированной медицинской помощи семьям, проживающим поблизости, обеспечивая доступность специализированной поддержки для каждого ребенка.

Такая форма взаимодействия была инициирована совместными усилиями сотрудников НИКИ детства, Министерством здравоохранения Подмосковья и региональным Министерством социальной защиты. Прием проводился на площадке реабилитационного отделения социально-реабилитационного центра «Орехово-Зуевский», специально оборудованной для удобства маленьких пациентов и их родителей.

«Во время таких приемов наши специалисты корректируют лечение, дают рекомендации по питанию, режиму дня и отвечают на вопросы родителей, — сообщила детский психиатр Анна Беляева.

Среди наиболее распространенных запросов родителей были запросы на восстановление здоровья, коррекцию медикаментозного лечения и консультирование по вопросам повседневной заботы о детях с ограниченными возможностями.