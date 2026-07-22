Специалисты «Мособллеса» прошли стажировку в Белоруссии

Представители ГАУ МО «Мособллес» побывали в Республике Беларусь, где ознакомились с передовыми методами ведения лесного хозяйства и организации профориентационной работы.

Делегация посетила Минск, а также производственные площадки Калинковичского и Кличевского лесхозов. Там прошли встречи с белорусскими коллегами, на которых обсуждались практические аспекты работы.

Наибольший интерес у участников стажировки вызвала система комплексного ведения лесного хозяйства. Она объединяет полный производственный цикл: от лесного семеноводства до переработки древесины, заготовки недревесных ресурсов и экопросветительской деятельности.

Изучение опыта Беларуси особенно важно в условиях реформирования лесной сферы Московской области. Полученные знания помогут выработать конкретные механизмы рационального использования лесов и сохранения их экологических функций.