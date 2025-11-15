Специалисты галереи в Химках провели онлайн-экскурсию для студентов из Дагестана

Сотрудники картинной галереи в Химках провели онлайн‑экскурсию по выставке «Китай: прошлое и настоящее» для студентов‑востоковедов из Дагестана. Ребята познакомились с творчеством Василия Верещагина и Александра Беглова.

Мероприятие подготовили специально для учащихся факультета Востоковедения кафедры «Востоковедение и африканистика» Дагестанского государственного университета.

Участники познакомились с работами художников, смогли увидеть два взгляда на Китай и как искусство может служить мощным источником визуальной информации, дополняющей академические знания по истории, культуре и социальному развитию стран Востока.

Проект наглядно продемонстрировал, что в современном мире расстояние не является преградой, а технологии позволят создать прочные мосты между аудиториями. Благодаря онлайн-экскурсии удалось создать новый подход к культурному обмену, где главное — стремление к знаниям.