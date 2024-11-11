Специалисты фонда капремонта Подмосковья проведут встречи с жителями

Руководители центра управления проектами фонда капитального ремонта Московской области проведут выезды в более чем 30 городских округах региона. Специалисты проверят, как идут ремонтные работы, а также пообщаются с жителями и встретятся с представителями местных администраций.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, выезды пройдут с понедельника по пятницу в Балашихе, Истре, Красногорске, Рузе, Раменском, Бронницах, Ступине, Подольске, Павловском Посаде, Химках, Щелкове и других городских округах Московской области.

Помимо личной встречи жители могут также связаться с руководителями проектов по телефону. Контактные номера ответственных руководителей проектов указаны на информационных табличках на домах, а также на официальном сайте фонда капитального ремонта в разделе «О фонде».

Кроме того, на сайте жители смогут проверить, включен ли их дом в программу капремонта, а также узнать сроки проведения работ.