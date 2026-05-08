Специалисты дорожной службы обновят разметку на трассе М-10

На 80-м километре Ленинградского шоссе у остановки «Давыдково» специалисты дорожной службы проводят работы по обновлению разметки. Мастера подкрашивают пешеходный переход, стрелку «движение прямо» и разметку автобусной остановки.

Мастер Сергей М. рассказал, что работа ведется строго по ГОСТу: сначала с помощью малярного скотча намечаются ровные линии, затем наносится краска и добавляется светоотражатель. Благодаря этому разметка становится более заметной в темноте. Сплошные и прерывистые полосы будут обновлены с использованием автоматизированной техники.

Дорога М-10 — международная трасса с повышенным трафиком автомобилей. Разметку на ней обновляют каждый год.