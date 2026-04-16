Специалисты БТИ Подмосковья и застройщик обсудили перевод апартаментов в статус жилья

Специалисты Одинцовского филиала ГБУ «БТИ Московской области» встретились с представителями застройщика жилого комплекса «Равновесие». На встрече они рассмотрели важные для будущих жильцов вопросы, связанные с переводом апартаментов в статус жилых помещений.

После изменения статуса собственники получат полноценное жилье с правом регистрации. Также они смогут пользоваться социальной инфраструктурой и будут платить пониженные тарифы на электроэнергию и услуги ЖКХ.

На встрече представители застройщика и филиала БТИ обсудили аспекты необходимой перепланировки. В частности, какие изменения потребуются и как согласовать переустройство помещений, чтобы они соответствовали нормам жилой недвижимости. Кроме того, они рассмотрели действия заказчика после получения подготовленных проектов перепланировки.