Специалисты аварийно-спасательной группы провели тренировку в Чехове

По поручению главы Чехова Михаила Собакина, его заместитель Павел Сибарсов провел оценку качества тренировки аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас», направленной на повышение профессионального уровня спасателей. Во время занятия сотрудники группы отрабатывали навыки проведения аварийно-спасательных работ в условиях ограниченно-замкнутого пространства.

Участники тренировки выполнили расстановку средств малой механизации, обеспечили контроль радиосвязи и подготовили необходимое снаряжение и страховку. Практические задания включали спуск в колодец к пострадавшему, оказание первой помощи, подготовку к транспортировке и подъем пострадавшего на поверхность.

Павел Сибарсов отметил высокий уровень подготовки сотрудников «ЧеховСпас» и подчеркнул важность регулярных тренировок для поддержания готовности к чрезвычайным ситуациям.

«Такие занятия позволяют не только совершенствовать навыки спасателей, но и обеспечивать безопасность жителей округа», — добавил он.

Напомним, что тренировки по отработке чрезвычайных ситуаций проводятся в городском округе Чехов на регулярной основе. Они организуются в образовательных и культурных учреждениях округа, что способствует повышению уровня безопасности и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.

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