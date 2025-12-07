Специалисты администрации Серпухова проверили содержание дворов в Протвине

Заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева встретилась с жителями Молодежного проезда и улицы Ленина в Протвине. Она проверила качество содержания придомовых территорий, подъездов и общественных пространств.

На встречу также пригласили сотрудников комбината благоустройства и управляющих компаний. Жители озвучили проблемы. Сотрудники администрации зафиксировали замечания. Специалисты гарантировали их своевременную и качественную проработку.

«Хочу отметить неравнодушие наших жителей: они с искренней заботой и вниманием относятся к своим дворикам и придомовым территориям. Такой прямой диалог — самый эффективный способ оперативно решать вопросы и вместе делать наш город комфортнее», — подчеркнула заместитель главы Оксана Лебедева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.