Специалисты администрации Мытищ приняли жителей проспекта Астрахова | 360°

02 мая 2024, 20:03
Специалисты администрации Мытищ приняли жителей проспекта Астрахова
В городе Мытищи продолжаются проверки территорий вокруг жилых домов. Первый заместитель главы городского округа Олег Сотник, вместе с председателем Совета депутатов Андреем Гореликовым, провел встречу с жителями проспекта Астрахова.
Главной темой для обсуждения стали проблемы, связанные с безопасностью на дорогах, необходимостью увеличения количества парковочных мест и важностью установки дорожных знаков и нанесения разметки.
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По итогам этой дискуссии Олег Сотник поручил подготовить данную тему к рассмотрению на предстоящей межведомственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения, пригласив к участию представителей ГИБДД.
Следующая встреча с жителями намечена на 16 мая.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.
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