Специалисты администрации Можайска вакцинировались от гриппа

Вакцинацию прошли сотрудники администрации Можайска. Врачи напомнили, что прививка от гриппа — наиболее эффективный способ защиты от заболевания.

Прививку специалистам поставили в мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Сотрудники отметили, что они традиционно вакцинируются в сентябре.

«В настоящее время каждый желающий может сделать прививку в поликлинике, ФАПах, амбулаториях и участковых больницах. Хорошо зарекомендовал себя и формат передвижного „кабинета здоровья“, который выезжает в села и деревни округа. Вакцина российского производства, имеющая высокую эффективность», — сказал заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Можайской больницы Александр Чукарев.

Напомним, что осенняя вакцинация от гриппа началась в Можайском городском округе в конце августа. Сейчас привились более семи тысяч жителей.

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