Специалистов заповедного дела из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Подмосковных специалистов пригласили на всероссийских конкурс «Молодые лидеры заповедной системы». Его проведут по пяти направлениям: охрана территорий, заповедная наука, экологическое просвещение, экотуризм и заповедное партнерство.

Конкурс реализуют при поддержке Фонда президентских грантов, Минприроды России и Росзаповедцентра. В нем могут поучаствовать специалисты в области заповедного дела.

Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин, в регионе активно развивается сеть особо охраняемых природных территорий.

«В регионе уже организовано 262 ООПТ областного значения общей площадью свыше 283 тысяч гектаров, и продолжается работа над созданием новых. Здесь непочатый край работы для молодых специалистов, и подобные конкурсы очень важны для пополнения кадрового потенциала природоохранной отрасли», — подчеркнул он.

Участие могут принять сотрудники заповедников, национальных парков и природоохранных НКО в возрасте до 35 лет.

Заявки принимаются до 31 мая 2025 года через официальный сайт конкурса.