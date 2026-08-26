Специалистов технадзора Подмосковья наградили за работу на новых территориях

Специалистов Управления технического надзора капитального ремонта Московской области в Мариуполе отметили ведомственными наградами. Их вручили сотрудникам за профессионализм, ответственность и вклад в восстановление объектов на новых территориях.

Начальник отдела по спецпроектам ДНР Алексей Лопатин получил знак «Почетный строитель России».

Благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России вручили заместителю начальника управления Валерии Чувашовой, заместителю начальника отдела по спецпроектам ДНР Александру Кириллову, руководителям проектов Максиму Кремлеву, Максиму Мерцу и Владимиру Синельникову. Их получили и главные эксперты Сергей Федисов и Сергей Федотов.

Других сотрудников Управления отметили почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Работа специалистов на новых территориях требует особой внимательности и ответственности: именно от качества технического надзора на каждом этапе напрямую зависят надежность, безопасность и долговечность восстановленных зданий.