Специалистов школы подготовки собак-проводников наградили в Балашихе

В Балашихе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню слепых. Работников Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых наградили благодарственными грамотами и почетными письмами от Московской областной думы за их неоценимый труд и высокий профессионализм.

По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова почетные грамоты вручал член Центрального правления ВОС Владимир Вшивцев. Он выразил благодарность специалистам школы за их преданность делу и вклад в развитие доступности и независимости людей с ограничениями по зрению.

Российская школа подготовки собак-проводников в Балашихе является уникальным учреждением, которое готовит не только профессионалов, но и верных четвероногих помощников. Благодаря их работе тысячи незрячих и слабовидящих граждан по всей стране получают возможность жить более независимо и уверенно. В сентябре этого года организация отметила свое 65-летие, подчеркнув долгую историю миссии — сочетать техническую подготовку животных с профессиональными навыками кинологов и специалистов по реабилитации.