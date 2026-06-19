Специалистов сферы ЖКХ из Подмосковья пригласили на всероссийскую олимпиаду

Отраслевой центр компетенций производительности труда в области ЖКХ проведет всероссийскую онлайн-олимпиаду. Это конкурс, который оценит навыки и знания работников сферы. К участию пригласили специалистов из Подмосковья.

Конкурс «Безопасный ЖКХ-2026» оценит компетенции работников в области безопасности труда и профилактике травматизма на производствах.

«Участие в конкурсе позволит не только проверить свои компетенции, но и подтвердить уровень подготовки, а также внести вклад в снижение производственного травматизма в отрасли», — отметили в ведомстве.

Принять участие могут работники профильных организаций, специалисты по охране труда, инженеры, руководители, сотрудники управляющих компаний. Им предстоит пройти комплексную оценку и проверку знаний в формате теста. По итогам участники получат сертификаты.

Заявки на конкурс будут принимать до 30 июня по ссылке.