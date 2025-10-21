Специалистов сферы туризма пригласили на конкурс профмастерства в Подмосковье

Прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» начнется 21 октября. Принять участие могут работники индустрии, стаж которых составляет не менее одного года.

Как рассказали в региональном Минкультуры, участников оценят в пяти номинациях. Среди них — лучший работник службы приема и размещения, повар и официант гостинично-ресторанного сервиса, специалист службы эксплуатации номерного фонда и экскурсовод.

Кандидаты пройдут отборочный тур онлайн, после чего их ждут очные испытания.

Заявки будут принимать до 9 ноября на официальном сайте конкурса. Полуфинал состоится 24 ноября в парк-отеле «Русский» в Серпухове. Победителей наградят 25 ноября.

Конкурс проводят в Подмосковье более 20 лет. Он направлен на повышение уровня сервиса и услуг и сфере туризма.