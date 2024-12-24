Специалистов подмосковного онкодиспансера наградили в Мособлдуме

Сотрудников подмосковного онкодиспансера наградили почетными грамотами Мособлдумы и администрации Балашихи. Депутаты отметили их профессионализм и добросовестный труд.

Областной онкологический диспансер оказывает помощь пациентам со злокачественными новообразованиями. Там проводят операции, назначают курсы химио- и радиотерапии, а также обеспечивают пациентов паллиативным уходом.

Как отметила ведущий юрисконсульт учреждения марина Блинова, награды дают большой стимул достигать новых высот.

«Юридический отдел обеспечивает защиту интересов учреждения на всех уровнях взаимодействия с внешней средой: от государственных органов до частных лиц. Без качественной юридической поддержки невозможно обеспечить стабильное функционирование медучреждения в современных условиях постоянных изменений законодательства и повышенных требований к качеству медицинской помощи», — сказала она.

Диспансер оснащен передовым оборудованием, там используют самые современные технологии в диагностике и лечении.