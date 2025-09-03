Специалистов НПО «Энергомаш» в Химках наградили за вклад в развитие отрасли

Еще 35 сотрудников научно-производственного объединения «Энергомаш» получили почетные грамоты и благодарственные письма. Торжественное мероприятие было приурочено к 117-й годовщине со дня рождения Валентина Глушко — выдающегося конструктора, академика и основателя предприятия.

Память великого ученого почтили глава Химок Елена Землякова, депутат Государственной Думы Российской Федерации Денис Кравченко, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, представители городской администрации, а также молодые сотрудники и ветераны «Энергомаша».

«Валентин Петрович Глушко заложил основы для развития космической промышленности нашей страны. Более трех тысяч сотрудников объединения ежедневно трудятся над тем, чтобы сохранять и развивать традиции, заложенные Валентином Петровичем. Пусть память о нем вдохновляет вас на новые свершения и открытия. Пусть его наследие служит примером для будущих поколений инженеров и ученых», — прокомментировала Елена Землякова, глава городского округа Химки.

Гости церемонии поздравили сотрудников с важной датой, а лучших наградили за их труд и вклад в продолжение дела легендарного конструктора. Молодежь предприятия передала подарки ветеранам. Завершилось мероприятие возложением цветов к бюсту Валентина Глушко.

«Имя Валентина Глушко навсегда вписано в историю мировой космонавтики. Его научное наследие продолжает жить в работе специалистов НПО „Энергомаш“, которые сегодня создают будущее ракетно-космической отрасли. Для нас важно сохранять эту традицию и поддерживать тех, кто своим трудом приумножает достижения отечественной науки и техники», — поделился Сергей Малиновский.

Валентин Глушко возглавлял разработку множества отечественных ракетных двигателей. Они обеспечили выход в космос искусственных спутников Земли, космических кораблей с Юрием Гагариным и другими космонавтами, а также полеты аппаратов к Луне и планетам Солнечной системы.