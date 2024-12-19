Специалистов «Мособлэнерго» привели в повышенную готовность из-за ледяного дождя

Ледяной дождь прогнозируется в Московской области с 21:00 19 декабря до 18:00 20 декабря. Из-за ухудшения погоды на дорогах ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями 19 и 20 декабря энергетики компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» направили свои усилия на подготовку к возможным аварийным ситуациям на всей территории обслуживания. Специалисты и техника полностью готовы к выполнению аварийно-восстановительных работ. При необходимости они будут оперативно привлекаться для восстановления электроснабжения.

На случай возникновения аварий подготовлены 792 бригады, включающие 3691 сотрудника и 4013 единиц специальной техники. Кроме того, в резерве находятся 279 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 48 МВт, которые смогут обеспечить резервное электроснабжение в процессе восстановительных работ.

Профессионалы энергетического сектора Подмосковья располагают всем необходимым для быстрого устранения последствий неблагоприятной погоды. Если будут отмечены технологические нарушения в электросетях, восстановление электричества не займет более двух часов.

При отключении электроэнергии гражданам рекомендуется обращаться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону 8(495)99-500-99 или на «Светлую линию» «Россети Московский регион» по номеру 8(800)220-0-220, также можно позвонить в единую диспетчерскую службу своего городского округа.