Специалистов из Химок наградили за развитие космической отрасли

Церемония награждения работников ракетно-строительной отрасли состоялась в Национальном космическом центре. Государственные и профессиональные награды получили руководители, инженеры, конструкторы, рабочие и ветераны отрасли, а среди лауреатов оказались специалисты научно-производственных объединений из Химок.

Это мероприятие стало первым масштабным отраслевым событием, проведенным в новом здании Национального космического центра. Награды вручал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Дмитрий Ероменок из научно-производственного объединения Лавочкина был отмечен знаком «За верность космосу» за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в реализацию космических проектов.

«За каждой медалью или орденом стоит огромный труд, самоотверженность, преодоление трудностей и приверженность делу. Торжественно отмечать достижения сотрудников — это правильная корпоративная традиция, которую мы продолжим», — отметил гендиректор.

Также награды получили сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш»: Наталья Полевая была удостоена Медали Валентина Петровича Глушко, а Алексей Васильев получил благодарность от Госкорпорации «Роскосмос».

«В Химках живут и работают великие ученые, инженеры и конструкторы, которые на протяжении десятилетий прокладывают дорогу в космос, прославляя нашу страну на весь мир», — рассказала глава Химок Елена Землякова в своем телеграм-канале.

После церемонии состоялось заседание Общественного совета «Роскосмоса», где специалисты обсудили планы развития космической деятельности России до 2030 года и перспективы до 2036 года.