Специалистов БТИ в Одинцове обучили новым профтехнологиям

Сотрудники учреждения «Бюро технической инвентаризации Московской области» прошли обучение методам мобильного лазерного сканирования объектов недвижимости. Эти сканеры позволяют создавать точные трехмерные модели зданий и сооружений, что существенно упрощает техническую инвентаризацию и кадастровые работы.
Генеральный директор бюджетного учреждения «Бюро технической инвенте Московской области» Нелли Алексеева отметила, что лазерное сканирование открывает новые возможности для точного анализа, сокращает сроки работ и минимизирует ошибки. Кроме того, этот вид обучения является инвестицией в будущее, которая повышает надежность данных и качество услуг
Стоит отметить, что в ходе обучения рассматривались методы мобильного лазерного сканирования и их практическое применение с примерами успешных проектов.
Мать в Индии отдала 13-летнюю дочь насильникам, чтобы «научить жизни»
На телах погибших в оккупации ВСУ курян нашли следы электрошокера
Мизулина и Шаман вышли в свет перед обещанной свадьбой
«Революция наоборот». Симоньян позабавила размолвка между Трампом и Маском
«Окна задрожали». Мощный взрыв прогремел в Брянске
«Бандеровская гнида». Медведев высмеял Мерца
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте