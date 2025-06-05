Специалистов БТИ в Одинцове обучили новым профтехнологиям

Сотрудники учреждения «Бюро технической инвентаризации Московской области» прошли обучение методам мобильного лазерного сканирования объектов недвижимости. Эти сканеры позволяют создавать точные трехмерные модели зданий и сооружений, что существенно упрощает техническую инвентаризацию и кадастровые работы.

Генеральный директор бюджетного учреждения «Бюро технической инвенте Московской области» Нелли Алексеева отметила, что лазерное сканирование открывает новые возможности для точного анализа, сокращает сроки работ и минимизирует ошибки. Кроме того, этот вид обучения является инвестицией в будущее, которая повышает надежность данных и качество услуг

Стоит отметить, что в ходе обучения рассматривались методы мобильного лазерного сканирования и их практическое применение с примерами успешных проектов.