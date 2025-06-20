Специалиста МФЦ из Подольска признали лучшим наставником Московской области

Сотрудница многофункционального центра в Подольске Анастасия Никитина победила в номинации «Лучший наставник МФЦ». Благодаря поддержке специалиста в профессию успешно вошли 20 новых работников.
Анастасия Никитина трудится в подольском многофункциональном центре уже семь лет. Шесть из них она обучает новых сотрудников, помогает им освоить необходимые навыки и адаптироваться к работе. Сейчас Анастасия занимает должность лавного специалиста — контролера-инструктора.
Как рассказала сотрудник, ей нравится работа, связанная с общением с людьми. Помимо этого, Анастасия гордится своими подопечными, которые обучаются под ее руководством и делают первые успехи. Специалист готова помогать не только новичкам, но и тем, кто уже давно работает и готов двигаться дальше.
«Теперь Анастасия Никитина представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе „Лучший многофункциональный центр России“. Желаю удачи!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
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