Специалиста МФЦ из Подольска признали лучшим наставником Московской области

Анастасия Никитина трудится в подольском многофункциональном центре уже семь лет. Шесть из них она обучает новых сотрудников, помогает им освоить необходимые навыки и адаптироваться к работе. Сейчас Анастасия занимает должность лавного специалиста — контролера-инструктора.

Как рассказала сотрудник, ей нравится работа, связанная с общением с людьми. Помимо этого, Анастасия гордится своими подопечными, которые обучаются под ее руководством и делают первые успехи. Специалист готова помогать не только новичкам, но и тем, кто уже давно работает и готов двигаться дальше.

«Теперь Анастасия Никитина представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе „Лучший многофункциональный центр России“. Желаю удачи!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.