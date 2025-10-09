Специалиста института в Солнечногорске признали лучшим юристом Подмосковья

Награду, учрежденную правительством региона по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, вручил первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик.

«Этот знак служит справедливым признанием огромного вклада в развитие института и улучшение качества его правовой поддержки. Своим трудом он значительно укрепил юридическую базу института, стал автором более 30 научных публикаций и заслуженно носит звание ветерана труда», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Андрей Выскубин посвятил юриспруденции более 22 лет, из которых почти 14 — работе во «ВНИИФТРИ».

Звание «Заслуженный юрист Московской области» присваивают специалистам, имеющим не менее 10 лет безупречной профессиональной службы в судебных органах, государственной власти и местного самоуправления Московской области, прокуратуре, юстиции, внутренних дел, адвокатуры и организациях региона.