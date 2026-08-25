Подмосковный спасатель Плевако: погреб перед спуском следует хорошо проветрить

С приходом осени многие готовят погреба для хранения заготовок. Однако старые подвалы могут быть опасны из-за скопления углекислого газа и метана. Перед спуском в погреб важно соблюдать меры безопасности.

Первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако напомнил о правилах, которые могут спасти жизнь. Он рекомендует проветривать погреб перед использованием и проверять качество воздуха с помощью свечи.

«Прежде всего, никогда не лезьте в погреб сразу после долгого перерыва. Откройте люк или дверь минимум за несколько часов, чтобы помещение хорошо проветрилось», — подчеркнул Плевако.

После проветривания следует «разболтать» воздух в погребе с помощью длинной палки или швабры. Затем нужно подождать еще пару часов и проверить качество воздуха с помощью зажженной свечи. Если пламя коптит или гаснет, спускаться запрещено. Если пламя стало красным, значит, там скопился угарный газ. Только когда пламя горит ровным голубоватым светом, воздух пригоден для дыхания.

Плевако также советует использовать безопасный электрический фонарик для освещения и всегда иметь помощника наверху на случай экстренной ситуации.