Специалист из Балашихи раскрыл секреты идеальной заливки катка

В России отметили День ледовара. Это профессиональный праздник как для опытных специалистов, работающих на крупных ледовых аренах, так и для любителей, заливающих катки во дворах для детей. Этот день посвящен тем, кто обеспечивает идеальное покрытие льда для фигуристов и хоккеистов, несмотря на то что такая работа зачастую остается незамеченной.

В честь праздника один из лучших ледоваров Балашихи поделился тонкостями заливки катка в Пестовском парке. В видеоролике, который был опубликован в социальных сетях, он рассказал о ключевых моментах, необходимых для создания качественного льда. От качества покрытия зависит выступление фигуристов и успешность проката, что подчеркивает важность работы ледоваров.

Международный день ледовара был установлен в честь Фрэнка Замбони, американского инженера, родившегося в этот день в 1901 году. Он изобрел ресурфейсер — ледовый комбайн, который значительно упростил процесс восстановления льда на катках, заменив ручной труд. Это изобретение произвело революцию в индустрии зимнего спорта и сделало возможным создание идеальных условий для катания.

Ледовары — это не только профессионалы, но и настоящие энтузиасты, которые с любовью относятся к своему делу. В этот день им стоит отдать должное и поздравить с праздником, ведь их работа — это искусство, требующее терпения и тщательности.