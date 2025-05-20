Специалист из Балашихи приобрел квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Житель Подмосковья Иван Грызлов, специалист в сфере оборонно-промышленного комплекса, стал участником программы «Социальная ипотека» и смог приобрести собственную квартиру в городском округе Балашиха. Это стало важным шагом для всей его семьи и результатом многолетней профессиональной деятельности.

Ивану Грызлову долгое время приходилось ежедневно преодолевать более 50 километров в одну сторону, чтобы добраться на работу в Балашиху, из-за чего вопрос переезда стоял особенно остро. Узнав о возможности участия в программе «Социальная ипотека», он решил воспользоваться шансом улучшить жилищные условия.

«Мы осуществили мечту. Наше новое жилье будет в „ЖК Героев“ в микрорайоне Железнодорожный. На территории комплекса уже введен в эксплуатацию детский сад и построена школа, что для нас очень важно. Также в пешей доступности станция МЦД», — поделился Иван Грызлов.

Иван Грызлов работает руководителем планово-диспетчерской группы в авиационной корпорации «Рубин». Его карьера на предприятии началась 13 лет назад с должности слесаря механосборочных работ. Сегодня специалист занимается планированием, техническим сопровождением и контролем за выполнением ремонтных работ, а также решает сложные производственные задачи.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она позволяет приобрести жилье на льготных условиях представителям социально значимых профессий — медицинским работникам, педагогам, молодым ученым, тренерам и специалистам оборонно-промышленного комплекса.

Городской округ Балашиха активно участвует в реализации программы, благодаря чему все больше семей получают возможность жить рядом с работой и в комфортных условиях.