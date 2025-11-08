Спектр операций по лечению проктологических патологий расширили в Дубне

Хирурги в Дубне прошли обучение по лечению патологий в сфере колопроктологии. В условиях стационара теперь оказывают помощь пациентам с разными стадиями геморроя, анальными трещинами, свищами, полипами и новообразованиями перианальной области, пилонидальной кистой копчика.

Лечение геморроя в стационаре производят различными способами: геморроидэктомия, дезартеризация или лазерная вапоризация узлов. В Дубненской больнице есть все необходимое оборудование для того, чтобы провести операцию с минимальными рисками для пациента.

«Если мы говорим про лечение геморроя, малоинвазивные методики с использованием современных девайсов позволяют добиться более качественного и раннего восстановления, обеспечивая менее выраженный болевой синдром. На достижение этих целей и направлена наша работа: мы совершенствуемся именно в направлении увеличения комфорта пациента и уменьшения сроков пребывания в стационаре», — рассказал врач-хирург Дубненской больницы Игорь Игнатчик.

Восстановление после операции обычно занимает около двух недель, далее пациент переводится на амбулаторное наблюдение. Попасть в стационар для оперативного лечения можно после обращения ко врачу-колопроктологу в поликлинике № 1 Дубненской больницы.

«Дубненская больница в очередной раз доказывает, что ее коллектив состоит из высококвалифицированных специалистов, которые всегда совершенствуют знания и приобретают новые навыки. Игорь Игнатчик — высококлассный специалист, который помогает не только дубненцам, но и несколько раз ездил в Курскую область, где оказывал срочную медицинскую помощь пострадавшему населению. Благодарю коллектив врачей под руководством Игоря Давронова за их труд и желаю успехов в новых сферах здравоохранения», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.