Спектакли театра «Наш дом» в Химках адаптируют для слабовидящих зрителей

Химкинский драматический театр «Наш дом» стал победителем грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Грант позволит театру запустить показы спектаклей с тифлокомментированием, что сделает театральное искусство доступнее для незрячих и слабовидящих зрителей.

На конкурс поступило 50 заявок от театральных коллективов из 35 городов России. Жюри выбрало 17 победителей, среди которых — химкинский театр. В этом году грант могли получить как театры с опытом инклюзивных проектов, так и коллективы, которые впервые работают в этом направлении.

Театр «Наш дом» адаптирует для незрячих и слабовидящих зрителей пять спектаклей текущего репертуара: «Шукшинские рассказы», «Бег», «Чайка», «Кентервильское привидение» и «Сказка о царе Салтане». Показы с тифлокомментированием начнутся в феврале 2027 года. Комментарии будут транслироваться через бесплатное мобильное приложение «Особый взгляд».

Новый театральный сезон 2026/2027 в «Нашем доме» обещает быть насыщенным и станет яркой частью празднования 30-летнего юбилея театра. Зрителей ждут постановки в разных жанрах, в том числе восемь громких премьер. Афиша спектаклей размещена на сайте театра.

«Победа театра в конкурсе „Особый взгляд“ — шаг к доступности искусства для жителей Химок. Тифлокомментирование позволит незрячим и слабовидящим стать частью театральной жизни», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Химкинский драматический театр «Наш дом» работает на двух площадках: большая сцена на улице Калинина, дом 2, и малая сцена на улице Маяковского, дом 22. Билеты на спектакли можно приобрести онлайн в разделе «Афиша» на сайте театра, а также в кассе по адресу: улица Калинина, дом 2. Для зрителей от 14 до 22 лет доступны билеты по Пушкинской карте.