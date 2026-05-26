Сергиев Посад на несколько дней станет центром театральной жизни России, объединив на одной площадке коллективы из разных регионов. Об особенностях Фестиваля театров малых городов страны рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Мероприятие пройдет с 26 мая по 3 июня и соберет в Сергиевом Посаде 17 театральных коллективов из разных городов, среди которых Альметьевск, Великие Луки, Березники, Губаха, Кудымкар, Заречный, Лесосибирск, Магнитогорск, Набережные Челны и другие.

Всего участие в культурном событии примут около 500 человек, а зрителям представят 15 конкурсных постановок.

Торжественное открытие фестиваля доверили музыканту Петру Наличу. Одним из центральных событий программы станет показ спектакля «Кто боится Вирджинии Вулф?» Театра Наций с участием Евгения Миронова, Агриппины Стекловой и Марии Смольниковой.

Помимо спектаклей, гостей фестиваля ждут образовательные и профессиональные мероприятия — лекции, мастер-классы и дискуссии с участием представителей театрального сообщества. Возглавит жюри художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.

«Отдельные слова благодарности — Евгению Миронову, родоначальнику этой идеи. Спасибо за вовлеченность в жизнь нашей страны и особенно Подмосковья», — отметил Андрей Воробьев.

Глава региона пожелал участникам успешных выступлений, ярких творческих открытий и теплого приема зрителей.

