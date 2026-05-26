Спектакли со звездами, премьеры и бесплатные лекции. Воробьев — о театральном фестивале в Сергиевом Посаде
Сергиев Посад на несколько дней станет центром театральной жизни России, объединив на одной площадке коллективы из разных регионов. Об особенностях Фестиваля театров малых городов страны рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Мероприятие пройдет с 26 мая по 3 июня и соберет в Сергиевом Посаде 17 театральных коллективов из разных городов, среди которых Альметьевск, Великие Луки, Березники, Губаха, Кудымкар, Заречный, Лесосибирск, Магнитогорск, Набережные Челны и другие.
Всего участие в культурном событии примут около 500 человек, а зрителям представят 15 конкурсных постановок.
Торжественное открытие фестиваля доверили музыканту Петру Наличу. Одним из центральных событий программы станет показ спектакля «Кто боится Вирджинии Вулф?» Театра Наций с участием Евгения Миронова, Агриппины Стекловой и Марии Смольниковой.
Помимо спектаклей, гостей фестиваля ждут образовательные и профессиональные мероприятия — лекции, мастер-классы и дискуссии с участием представителей театрального сообщества. Возглавит жюри художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.
«Отдельные слова благодарности — Евгению Миронову, родоначальнику этой идеи. Спасибо за вовлеченность в жизнь нашей страны и особенно Подмосковья», — отметил Андрей Воробьев.
Глава региона пожелал участникам успешных выступлений, ярких творческих открытий и теплого приема зрителей.
