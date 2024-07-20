Спектакли и ярмарки. Андрей Воробьев пригласил посетить фестиваль «Достоевский» в Зарайске
Воробьев: фестиваль-путешествие «Достоевский» пройдет в Зарайске 20 и 21 июля
Новое масштабное мероприятие фестиваль-путешествие «Достоевский» пройдет 20 и 21 июля в Зарайске. Оно посвящено творчеству русского писателя Федора Достоевского. Место проведения выбрано не случайно — в усадьбе Даровое семья писателя любила проводить лето. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил художественного руководителя фестиваля Евгению Миронову, которая приняла участие в объединении творчества Федора Михайловича с современными жанрами: театр, перформансы, саунд-арт и современное искусство.
Ознакомиться с насыщенной программой мероприятия можно по ссылке. Одним из главных событий фестиваля станет показ спектакля-концерта «Бедные люди» под руководством дирижера Юрия Башмета.
«Приходите также на ярмарки с рецептами семьи Достоевских, брендов российских дизайнеров, дискуссии в лектории и обязательно берите друзей, родных. Надеюсь, вам понравится „Достоевский“», — подытожил Воробьев.
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