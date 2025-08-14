Первый фестиваль современной культуры пройдет в Одинцове 30 и 31 августа

В Одинцове 30 и 31 августа пройдет дебютный фестиваль современной культуры «Малевич», посвященный новому прочтению идей русского авангарда. Художник и скульптор, основатель арт-парка «Никола-Ленивец» Николай Полисский рассказал корреспонденту 360.ru Александру Молочко о программе уникального мероприятия.

Фестиваль проведут в парке Малевича, который отмечает свое пятилетие. Художник, в честь которого назвали пространство, совершил революцию в искусстве, влияние которой ощущается до сих пор.

«Мне здесь очень нравится. И, мне кажется, это место, в котором витает дух Малевича», — подчеркнул Николай Полисский.

По словам художника, чтобы зрители поняли авторов работ, те должны объяснить, что именно они делают.

«Мой метод состоит в том, что людей нужно включать в понимание искусства еще даже на стадии его производства», — подчеркнул Полисский.

Одним из центральных событий фестиваля станет презентация арт-объекта скульптора «Супрематический лес», который был создан из двух тысяч палок орешника.

В парке также представлен «Куб Малевича», вдохновленный знаменитым «Черным квадратом». В зависимости от освещения и времени года объект открывается зрителям по-новому. Эта и другие скульптуры, включая «Частное солнце» и «Человек сидящий», останутся в зоне отдыха и после завершения фестиваля.

Программу мероприятия разобьют на несколько блоков. Основная — «Ноль форм, ноль чувств» — будет включать спектакли, поэтические чтения и телесные практики, которые дадут новую жизнь существующим арт-объектам.

Особое внимание уделят детям. Сотрудники Музея Москвы и Центра Зотов в рамках программы «Будь как Казимир» проведут для юных гостей мастер-классы по рисованию и лекции об искусстве.

«Дети не только научатся у Малевича, они уже Малевич, потому что они освобождены от сложностей и они гениальны по сути, они абсолютно все великие художники», — подчеркнул Полисский.

Фестиваль предлагает уникальную возможность по-новому взглянуть на наследие русского авангарда через призму современного искусства.