Спектакль «Золушка» прошел в библиотеке в Одинцове

Театральная студия «Театрик Сверчок» выступила с постановкой известной сказки перед посетителями Одинцовской библиотеки. Мероприятие провели в субботу, 18 апреля, в рамках «Библионочи-2026».

На сцене развернулась трогательная история, которую любят и помнят дети и взрослые. Зрители следили за судьбой главной героини Золушки. Юные актеры не просто играли роли — они словно проживали их.

Свет, музыкальное сопровождение, смена костюмов, игра на сцене — все говорило о большой, серьезной работе, проделанной ребятами и руководителем детского театра Марией Гоманюк. Студия основана 1 сентября 2012 года и занимается разными видами театрального искусства: основами сценической речи, актерским и сценическим мастерством, выступает в кукольном театре.

После спектакля все гости сфотографировались на память с актерами студии.