Спектакль в память о Майе Плисецкой прошел в Серпухове

В год 100-летия великой балерины Имперский русский балет показал постановку «Майя Великолепная» по мотивам книги «Я — Майя». Также до конца месяца в Серпуховском историко-художественном музее будет открыта выставка «Май для Майи».

Спектакль показывает эпизоды из жизни балерины — от творческого пути до встреч с символами эпохи. На сцене оживают Коко Шанель, Роберт Кеннеди и другие исторические фигуры.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гедиминас Таранда отметил, что спектакль исполняют молодые артисты, а зрители признаются, что взглянули на балерину по-новому. По его словам, в каждом из танцоров будто живет частичка ее души.

Солистка Имперского русского балета Татьяна Боргер добавила, что такая роль — большая ответственность. Чтобы передать образ, она изучала жизнь и характер Майи Плисецкой.

Финалом вечера стала знаменитая «Кармен-сюита». Увидеть спектакль «Майя Великолепная» можно будет еще раз 23 мая.

На выставке представлены редкие фотографии, костюмы и личные вещи балерины. Исполняющая обязанности директора музея Анна Костырина пояснила, что это совместный проект, который родился из работы над наследием балерины.