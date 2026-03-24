Спектакль в честь 120-летия Клавдии Шульженко прошел в Ивантеевке

В Арт-галерее Центральной городской библиотеки имени И. Ф. Горбунова в городе Ивантеевка состоялся музыкально-литературный спектакль, посвященный Клавдии Шульженко. Мероприятие было приурочено ко Дню театра и 120-летию со дня рождения певицы.

Спектакль подготовили участники театрального общества «Артисты». Режиссером выступила Галина Хадеева, а руководит студией Евгения Карпова. Галина Игоревна рассказала, что постановка задумывалась как насыщенная история с живыми сценами, песнями и штрихами к биографии артистки.

В основу спектакля легли известные композиции Клавдии Шульженко, а также эпизоды из ее жизни, воспоминания о друзьях и времени. На сцене выступили четырнадцать участников. Для коллектива это был новый формат: ранее «Артисты» ставили камерные спектакли, а здесь решились на более развернутую форму.

Выбор героини оказался личным для режиссера. Галина Игоревна рассказала, что родом из Харькова — города, тесно связанного с именем Клавдии Шульженко. В семье сохранилась память: прабабушка режиссера была знакома с матерью певицы. Эти детали легли в основу вступительной части спектакля.

Участники коллектива отметили, что если формат откликнется у зрителя, спектакль может получить продолжение и новую жизнь.