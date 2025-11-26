Спектакль театра в Сергиевом Посаде стал лауреатом всероссийского проекта

Спектакль «Иудушка» по произведению Михаила Салтыкова-Щедрина театра «Театральный ковчег в Дубраве» в Сергиевом Посаде стал лауреатом проекта «Золотой фонд театральных постановок России». Постановку включили в программу празднования 150-летия Союза театральных деятелей России, по которой снимут телеверсию для кинотеатра «Триколор».

Коллектив «Театрального ковчега в Дубраве» оказался единственным среди 26 театров Московской области удостоенным включения в престижный «Золотой фонд».

Выбор постановок, включая спектакль «Иудушка. Страсти» режиссера Олега Нагорничего, подчеркивает приверженность лучших традиций русской сцены и отражает глубокую связь театрального искусства с национальной культурой и ценностными ориентирами российского зрителя.

Благодаря включению в «Золотой фонд» по спектаклю «Иудушки» от «Театрального ковчега в Дубраве» в Сергиевом Посаде пройдут съемки телеверсии, которая войдет в библиотеку Союза театральных деятелей. Ее включат в онлайн-кинотеатр «Триколор» для многомиллионной аудитории.