Спектакль «Шутки Чехова» представят в Звенигороде 18 июля
Одинцовский Культурный центр имени Любови Орловой приглашает зрителей на постановку по произведениям Антона Чехова. В программу вошли три одноактные пьесы.
Показ спектакля «Шутки Чехова» состоится 18 июля. Постановка познакомит зрителей с творчеством классика русской литературы через его самые известные комедийные произведения.
Основу спектакля составили одноактные пьесы «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Каждая из них раскрывает особенности человеческих характеров, наполнена остроумными диалогами, комичными ситуациями и тонкой авторской иронией.
Молодые профессиональные артисты представят классические тексты в современном сценическом прочтении, сохранив стиль и атмосферу произведений Антона Чехова.
Возрастное ограничение спектакля — 6+. Дополнительную информацию можно узнать на сайте Культурного центра имени Любови Орловой.