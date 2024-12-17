Спектакль «Щелкунчик» покажут в музее «Горки Ленинские» 8 января

Самая популярная сказка в преддверии Нового года — «Щелкунчик». Посмотреть произведение по мотивам Гофмана под музыку Чайковского можно в Ленинском городском округе. Культурные центры уже подготовили премьеры для гостей и жителей муниципалитета.

Посмотреть «Щелкунчика» можно в детской школе искусств в Видном и в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

«Попасть на этот спектакль в декабре стараются очень многие. Но если в именитых театрах билеты труднодоступны, то в учреждениях культуры Ленинского городского округа увидеть „Щелкунчика“ может любой желающий», — подчеркнули в пресс-службе администрации Ленинского округа.

Воспитанники балета «Арабеск» школы искусств в микрорайоне «Солнечный» также покажут «Щелкунчика». В постановке задействованы 70 участников.

«Этот спектакль в постановке руководителя студии Ирины Церингер идет на нашей сцене уже 11 лет подряд. В этом году посмотреть „Щелкунчика“ можно будет в субботу, 21 декабря, в 16:00 и в пятницу, 27 декабря, в 19:00. Вход свободный для всех желающих», — рассказала директор школы искусств Ленинского округа Ларисы Похвалиевой.

В «Горках Ленинских» премьера пройдет 8 января в 16:00. Это будет праздничный концерт для детей и взрослых.

«Самая новогодняя сказка прозвучит в исполнении чтеца в обрамлении гениальной музыки Петра Ильича Чайковского. Зрители услышат флейту, скрипку, арфу и рояль, а также увидят сцены, разыгрываемые артистами, перенесутся в волшебную страну, где познакомятся с испанскими, арабскими, китайскими и русскими танцами», — рассказали в пресс-службе «Горок Ленинских».