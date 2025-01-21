Спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» показали в Ногинске

Воспитанники театрального и хореографического отделений Ногинской детской школы искусств подготовили для гостей и жителей Богородского округа театральный подарок. В стенах Центральной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина состоялся показ спектакля «Щелкунчик и Мышиный король».

Режиссер Светлана Аникина и ее юные подопечные сумели погрузить зрителей в атмосферу волшебной сказки, рассказав любимую во многих странах мира историю об отважном Щелкунчике и доброй Мари, умеющей ценить истинную красоту души.

Музыка Петра Ильича Чайковского сопровождала действие на сцене. Дети и взрослые получили большое удовольствие от увиденного и услышанного.

Напомним, премьера спектакля по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король» состоялась в Ногинской детской школе искусств в последних числах декабря прошлого года.

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