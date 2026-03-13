Спектакль с участием незрячих артистов покажут в Подольске

В Молодежном центре «Территория будущего» 15 марта представят необычную постановку по мотивам «Евгения Онегина». В опере вместе с солистами Большого театра выйдут незрячие артисты.

Специальный гость спектакля — Оксана Федорова. Мисс Вселенная, телеведущая и меценат исполнит партию Ольги. Продюсером и режиссером выступила Диана Шнурова. Постановку подготовил центр развития социокультурных инициатив «ПроСвет» при участии Благотворительного фонда Оксаны Федоровой.

«Этот спектакль научит видеть сердцем. Он соединяет два мира — зрячих и незрязчих — в единое пронзительное искусство», — рассказали создатели.

Опера открывает мистический и философский слой знакомого со школы сюжета. Начало в 17:00 по адресу: поселок Кузнечики, 8а.