Спектакль прошел на площади «Исток» во Фрязине

Открытая площадь у Дворца культуры «Исток» превратилась в иммерсивные театральные подмостки. Здесь состоялся интерактивный спектакль «Приключения Буратино на Новый год», который собрал сотни детей и их родителей под открытым небом.

Классическая история о деревянном мальчике получила неожиданное новогоднее продолжение.

«Лиса Алиса и Кот Базилио заперли новогоднюю елку на массивный замок, а ключ передали Карабасу-Барабусу. Особенностью постановки стало то, что зрители перестали быть просто наблюдателями. Буратино обратился за помощью к залу, и маленькие фрязинцы с азартом включились в игру. Чтобы вернуть ключ и спасти торжество, ребятам пришлось проявить смекалку, разгадывая загадки, пройти через активные испытания и эстафеты, а также сплотиться, чтобы противостоять хитрости Кота Базилио», — сообщили организаторы.

Энергия и решительность юных помощников принесли плоды: ключ был отвоеван, и на главной елке площади вспыхнули тысячи разноцветных огней.