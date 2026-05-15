Спектакль-променад прошел в парке в Наро-Фоминске

Ребятам рассказали, почему нельзя жечь костры в лесу, обижать животных и ломать деревья, а также о том, как важно сохранить нашу планету чистой. Для школьников также провели мастер-классы, где они узнали, как правильно сортировать отходы, как происходит вторичная переработка пластика, как из обычных бутылок появляется ткань для одежды и что такое «петля Мебиуса».

Мероприятие завершилось посадкой молодого кедра, который теперь будет расти в парке как напоминание об этой встрече.

«Развивать способность видеть природу живым миром, который очень легко разрушить и очень трудно потом восстановить, крайне важно. А воспитать поколение, которое будет бережно относиться к природе, мы можем только сообща», — отметила режиссер спектакля, сотрудник ЦДК «Звезда» Кристина Шенфельд.

Такие экологические мероприятия в школах, детских садах и учреждениях культуры проходят в Наро-Фоминском округе на регулярной основе.